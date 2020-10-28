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Эммануэль Макрон.

Фото - Карикатурный скандал: словесные баталии перешли на бумагу

© AP Photo / John Thys
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201028/32196868/photo-karikaturnyy-skandal-slovesnye-batalii-pereshli-na-bumagu.html

Вслед за иранской газетой, разместившей карикатуру на президента Франции, журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на турецкого лидера.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В минувший вторник иранская газета "Ватане Эмруз" ("Родина сегодня") вышла с изображением президента Франции в образе дьявола. Художник изобразил Эммануэля Макрона  с красным лицом и заостренными ушами, у него хищный взгляд и видны клыки.

Карикатура заняла всю первую полосу издания, авторы также снабдили ее заголовком - "Парижский иблис (дьявол)".

По всей видимости, недовольство иранцев вызвали заявления французского лидера о необходимости оградить ислам во Франции от зарубежного влияния. Также во вторник Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Франции в Тегеране Фелорана Идало в связи с "поддержкой" французскими властями публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Уже в среду скандально известный журнал Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана. Турецкий лидер изображен полуодетым, он сидит в кресле с банкой прохладительного напитка руке и при этом заигрывает с женщиной-служанкой. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".

Официальная Анкара немедленно выступила с осуждением этой публикации, назвав ее плодом "антимусульманской программы" президента Франции.

"Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть", - написал глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

В тот же день Прокуратура Анкары заявила о начале расследования по карикатурам Charlie Hebdo на президента Турции, сообщает РИА Новости.

Обострение отношений Франции и Турции произошло после трагедии, разыгравшейся в пригороде Парижа, где экстремист зверски убил школьного учителя, Самюэля Пати. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал Пати. 5 октября он проводил урок, посвященный проблеме свободы слова. В качестве примера учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после заседания кабинета министров (21 сентября 2020). Анкара
© AFP 2020 / ADEM ALTAN
Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать товары из Франции
Комментируя данную трагедию, президент Макрон заявил, что Франция никогда не откажется от публикации подобных карикатур. Он также заявил о необходимости построить во Франции "просвещенный ислам" и усилить контроль за финансированием мечетей. Это позволит, по мнению Макрона, "освободить ислам во Франции от иностранного влияния".

В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику" и призвал народ Турции отказаться от покупки французских товаров. Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после заявлений Эрдогана.

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