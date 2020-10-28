Фото - Карикатурный скандал: словесные баталии перешли на бумагу

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В минувший вторник иранская газета "Ватане Эмруз" ("Родина сегодня") вышла с изображением президента Франции в образе дьявола. Художник изобразил Эммануэля Макрона с красным лицом и заостренными ушами, у него хищный взгляд и видны клыки.
Карикатура заняла всю первую полосу издания, авторы также снабдили ее заголовком - "Парижский иблис (дьявол)".
"Le diable de Paris": Macron caricaturé en Une d'un quotidien iranienhttps://t.co/roeE6ntZV3 pic.twitter.com/yFRD0AJqcf— BFMTV (@BFMTV) October 27, 2020
По всей видимости, недовольство иранцев вызвали заявления французского лидера о необходимости оградить ислам во Франции от зарубежного влияния. Также во вторник Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Франции в Тегеране Фелорана Идало в связи с "поддержкой" французскими властями публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
Уже в среду скандально известный журнал Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана. Турецкий лидер изображен полуодетым, он сидит в кресле с банкой прохладительного напитка руке и при этом заигрывает с женщиной-служанкой. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
Charlie Hebdo égratigne Erdogan avec une nouvelle caricature https://t.co/4W037PPMNn pic.twitter.com/6e3ouyp9xp— BFMTV (@BFMTV) October 28, 2020
Официальная Анкара немедленно выступила с осуждением этой публикации, назвав ее плодом "антимусульманской программы" президента Франции.
"Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть", - написал глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.
В тот же день Прокуратура Анкары заявила о начале расследования по карикатурам Charlie Hebdo на президента Турции, сообщает РИА Новости.
Обострение отношений Франции и Турции произошло после трагедии, разыгравшейся в пригороде Парижа, где экстремист зверски убил школьного учителя, Самюэля Пати. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал Пати. 5 октября он проводил урок, посвященный проблеме свободы слова. В качестве примера учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
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В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику" и призвал народ Турции отказаться от покупки французских товаров. Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после заявлений Эрдогана.
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