Гиперзвуковые ракеты: для чего США готовы разместить их в Европе

Оружие пока еще только разрабатывается, но американская администрация уже делает громкие заявления и излагает мотивы планируемых действий.

КИШИНЕВ, 28 окт —Sputnik. США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте.

"Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России".

Ранее в Вашингтоне уже заявляли о намерениях оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы ВМС США, а также поставить такое оружие в сухопутные войска.

Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признавали, что отстают в этой области от России и Китая.

В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. Второго августа 2019 года США вышли из соглашения в одностороннем порядке.

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