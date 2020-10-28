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США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты.

Гиперзвуковые ракеты: для чего США готовы разместить их в Европе

© Photo : Air Force / Giancarlo Casem
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201028/32201634/giperzvukovye-rakety-dlya-chego-usa-gotovy-razmestit-ikh-v-europ.html

Оружие пока еще только разрабатывается, но американская администрация уже делает громкие заявления и излагает мотивы планируемых действий.

КИШИНЕВ, 28 окт —Sputnik. США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте.

"Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России".

Ранее в Вашингтоне уже заявляли о намерениях оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы ВМС США, а также поставить такое оружие в сухопутные войска.

Гиперзвуковой летательный аппарат Ю-71
© Photo : militaryarms
Оружейные итоги года: Москва ушла в гиперзвуковой отрыв

Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признавали, что отстают в этой области от России и Китая.

В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. Второго августа 2019 года США вышли из соглашения в одностороннем порядке.

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