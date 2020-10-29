Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Так дипломат отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России, пишет РИА Новости.

"Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <...> Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте", — заявил Антонов в комментарии, который посольство публикует на своей странице в Facebook.

Он назвал "конструктивной альтернативой" предложения президента Владимира Путина по деэскалации в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира", — заключил Антонов.

ДРСМД был призван обеспечить глобальную стратегическую стабильность. В августе 2019 года США вышли из соглашения "из-за нарушений со стороны России", которую Вашингтон обвинял в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729. В Москве заверяют, что она имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров.

На этой неделе Путин предложил разработать механизмы сдерживания ракетной гонки. Российский лидер заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ответила, что эта инициатива "не заслуживает доверия".

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