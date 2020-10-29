19:14 29 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.03
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Кремль и Министерства иностранных дел России.

МИД России: США упорно пытаются создать предпосылки для нового ракетного кризиса в Европе

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201029/32213726/mid-russia-usa-uporno-sozdayut-predposylki-dlya-novogo-raketnogo-krizisa-v-europe.html

Упорство, с которым это делается, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Заявленное намерение США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе стало бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения то упорство, с которым США добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе нового ракетного кризиса",- сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, особый цинизм ситуации придает то, что заявления из Вашингтона сделаны на фоне предложения президента РФ.

США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты.
© Photo : Air Force / Giancarlo Casem
Гиперзвуковые ракеты: для чего США готовы разместить их в Европе

"Слова о размещении американских ракетных вооружений в Европе звучат особенно цинично на фоне заявления президента России, в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, соответственно, и США ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетных сферах озабоченностей",- сказала Захарова.

"Учитывая те заявления, которые американские политики себе позволяют, хотелось бы посоветовать американской политической элите сдерживать не Россию, а себя", - подчеркнула она.

Захарова призвала внимательно изучить инициативу РФ и конструктивно на нее отреагировать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Последний пассажирский рейс Ту-154 в России
Предстоящие выборы президента Молдовы-2020 – все самое важное расскажем за одну минуту
Все о выборах президента Молдовы-2020 за одну минуту - в видео
Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
Осенний марафон: что нужно знать о кандидатах в президенты Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться