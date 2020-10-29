МИД России: США упорно пытаются создать предпосылки для нового ракетного кризиса в Европе

Упорство, с которым это делается, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Заявленное намерение США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе стало бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения то упорство, с которым США добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе нового ракетного кризиса",- сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, особый цинизм ситуации придает то, что заявления из Вашингтона сделаны на фоне предложения президента РФ.

"Слова о размещении американских ракетных вооружений в Европе звучат особенно цинично на фоне заявления президента России, в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, соответственно, и США ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетных сферах озабоченностей",- сказала Захарова.

"Учитывая те заявления, которые американские политики себе позволяют, хотелось бы посоветовать американской политической элите сдерживать не Россию, а себя", - подчеркнула она.

Захарова призвала внимательно изучить инициативу РФ и конструктивно на нее отреагировать.

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