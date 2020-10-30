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Президент Белоруссии А. Лукашенко.

Лукашенко о своем уходе из политики: "Не дождетесь"

Пресс-служба президента Республики Беларусь
Политика
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Sputnik Молдова
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В то же время он уточнил, что не будет "посиневшими пальцами" держаться за кресло главы государства.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен продолжать заниматься политикой даже после того, как покинет свой нынешний пост, передает в пятницу Sputnik Беларусь.

"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики.

Таким образом он прокомментировал рассуждения о якобы закате своей политической карьеры.

"Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли", - сказал он.

Как отметил Лукашенко, он готов будет послужить государству, даже находясь на пенсии, если белорусский народ "позовет его к себе".

"И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, архивное фото.
© AP Photo / Vasily Fedosenko
Лукашенко дал краткую характеристику протестующим

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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