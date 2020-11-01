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Правительство Таджикистана отправлено в отставку

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201101/32262827/pravitelstvo-tadzhikistan-otpravleno-v-otstavku.html

В минувшую пятницу Эмомали Рахмон, вступивший в должность президента Таджикистана, отправил в отставку правительство страны.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. При этом действующий кабмин продолжит исполнять свои обязанности до того, как будет оглашен новый состав правительства. Согласно конституции страны, главой правительства также является президент.

"Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом... Правительству Республики Таджикистан <…> продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Таджикистана.

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Указ был подписан сразу после инаугурации новоизбранного президента на очередной семилетний срок. 68-летний Эмомали Рахмон был переизбран президентом страны на пятый срок в результате выборов, прошедших 11 октября. Он одержал победу над четырьмя другими кандидатами, получив 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%.

Также был подписан указ об амнистии, в соответствии с которым из мест лишения свободы будут освобождены 378 заключенных, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

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