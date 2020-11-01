Латвия заблокировала электроэнергию с Белорусской АЭС

Власти Латвии утвердили методику, которая позволит не допустить в страну попадание электроэнергии, произведенной на БелАЭС.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Разработкой методики занималась латвийская Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ), об окончательном ее утверждении рассказал журналистам руководитель КРОУ Роланд Ирклис, сообщает РИА Новости.

Еще 25 августа этого года правительство Латвии объявило о намерении остановить закупку электроэнергии в Белоруссии, если Минск запустит БелАЭС, что, по мнению Риги, может навредить ядерной безопасности в регионе и в мире. Члены латвийского кабмина также обратили внимание на политическую обстановку в республике.

Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе была установлена методика, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию, причем коснется это и России.

"Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии", — сказал Ирклис.

По его словам, этот метод уже утвержден Эстонией и ожидается подтверждение от Литвы. Вильнюс также не одобряет пуск первого блока БелАЭС. Когда белорусские власти заявили о намерении уже в феврале 2021 года начать ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС, Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста, утверждая, что этот запуск является поспешным.

При этом проект атомной станции прошел все проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили ее безопасность.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 мощностью 2,4 тысячи мегаватт строят в городе Островц Гродненской области. Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

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