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Высоковольтные провода. Архивное фото

Латвия заблокировала электроэнергию с Белорусской АЭС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201101/32268941/latviya-zablokirovala-elektroenergie-s-belarus.html

Власти Латвии утвердили методику, которая позволит не допустить в страну попадание электроэнергии, произведенной на БелАЭС.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Разработкой методики занималась латвийская Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ), об окончательном ее утверждении рассказал журналистам руководитель КРОУ Роланд Ирклис, сообщает РИА Новости.

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Еще 25 августа этого года правительство Латвии объявило о намерении остановить закупку электроэнергии в Белоруссии, если Минск запустит БелАЭС, что, по мнению Риги, может навредить ядерной безопасности в регионе и в мире. Члены латвийского кабмина также обратили внимание на политическую обстановку в республике.

Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе была установлена методика, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию, причем коснется это и России.

"Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии", — сказал Ирклис.

По его словам, этот метод уже утвержден Эстонией и ожидается подтверждение от Литвы. Вильнюс также не одобряет пуск первого блока БелАЭС. Когда белорусские власти заявили о намерении уже в феврале 2021 года начать ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС, Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста, утверждая, что этот запуск является поспешным.

При этом проект атомной станции прошел все проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили ее безопасность.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 мощностью 2,4 тысячи мегаватт строят в городе Островц Гродненской области. Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

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