В Бундестаге сравнили действия США по "Северному потоку 2" с методами мафии

Немецкий парламентарий уверен, что Вашингтон вводит санкции против "газопровода только из собственных экономических интересов.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Действия, которые предпринимают США по отношению к строительству газопровода "Северный поток 2", схожи с методами мафии, заявил глава комитета по экономике и энергетике германского Бундестага Клаус Эрнст в интервью газете Junge Welt.

К таким выводам германского законодателя подтолкнуло сообщение еженедельника Die Zeit о том, что правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку по строительству терминалов для американского сжиженного газа в обмен на отказ Вашингтона от санкций против "Северного потока 2".

По информации издания, об этом говорится в письме министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном главе Минфина США Стивену Мнучину. Сообщение вызвало жесткую реакцию немецкого парламентария.

"Это пресмыкательство в худшем проявлении, если это правда. Не может быть, чтобы в случае шантажа мы откупались, предоставляя американцам терминалы для сланцевого газа, который нам все равно не нужен", - указал Эрнст.

Такое поведение властей США напомнило Эрнсту методы мафиозных структур, предлагающих покровительство, угрожая расправой.

"Правительство США заявляет: "Мы хотим защитить вас, но, если вы не позволите вас защищать, мы разобьем вас вдребезги", - добавил он.

Также Эрнст отметил, что США в ситуации с проектом "Северный поток 2" интересует только реализация их собственных экономических интересов, а это, по мнению парламентария, "вопиющее событие".

“Северный поток – 2” – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год. США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против “Северного потока – 2”, утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

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