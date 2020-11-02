Ситуация в Карабахе стала предметом телефонных разговоров Путина с Алиевым и Пашиняном

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

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Источник уточняет, что телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым состоялись 1 ноября и 2 ноября соответственно.

"Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

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