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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото.

Ситуация в Карабахе стала предметом телефонных разговоров Путина с Алиевым и Пашиняном

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201102/32304618/situatsiya-v-karabakhe-stala-predmetom-telefonnykh-razgovorov-putina-s-alievym-i-pashinyanom.html

Российский лидер обстоятельно обсудил со своими собеседниками вопросы урегулирования регионального конфликта.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

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Источник уточняет, что телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым состоялись 1 ноября и 2 ноября соответственно.

"Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

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