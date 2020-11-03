Один из двух: Америка выбирает между Байденом и Трампом

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Граждане США во вторник выберут того, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года. Многие американцы уже проголосовали досрочно, в том числе и кандидаты - Джо Байден и Дональд Трамп.

Как отмечает РИА Новости, еще никогда выборы в США не проходили в столь напряженной обстановке. Это и пандемия коронавируса, которая стала причиной гибели более 200 тысяч американцев, и жестокие уличные протесты, и намеки кандидатов в президенты на возможное несогласие с результатами голосования.

Еще одна важная особенность нынешнего голосования - многочисленные досрочные голоса, отданные по почте, их количество уже приблизилось к рекордным 100 миллионам. Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса – многие боятся приходить на участки. Таким образом, явка приблизилась к 70% от общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году. С уверенностью можно сказать, что никогда в истории явка на президентских выборах в США не превышала 140 миллионов человек, пишет РИА Новости.

Как следует из проведенного среди зарегистрированных избирателей опроса, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на пять пунктов в ключевых 12 штатах.

Исследование телеканал NBC News и газета The Wall Street Journal провели среди 800 жителей штатов Флорида, Аризона, Айова, Джорджия, Мичиган, Мэн, Северная Каролина, Миннесота, Невада, Нью-Гэмпшир, Висконсин и Пенсильвания.

Большинство - 51% - намерены голосовать за Джо Байдена, 46% - за Дональда Трампа. Погрешность в расчетах составляет примерно 3,46 процентного пункта.

Победителя из двух кандидатов в президенты США формально определяет Коллегия выборщиков, которая состоит из 538 человек – по числу членов конгресса. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата.

Такая система не допускает вторые туры. Ведь, чтобы победить, достаточно набрать лишь квалифицированное, а не абсолютное число голосов. Однако система выборщиков имеет и недостатки: ее считают архаичной для современного всенародного голосования. Победивший кандидат может набрать больше выборщиков, проиграв по голосам избирателей.

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