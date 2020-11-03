21:51 03 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.09
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: Москва открыта к диалогу с ЕС, но "игры в одни ворота" не допустит

Пресс-служба МИД РФ
Политика
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0e/32030287.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201103/32316300/lavrov-moscow-otkryta-k-dialogu-s-eu-no-igry-v-odni-vorota-ne-dopustit.html

Европейские коллеги, по словам главы российской дипломатии, должны четко понимать, что любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе, с учетом интересов друг друга.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Москва, несмотря на недружественные действия ЕС, все таки остается открытой к диалогу, но "игры в одни ворота" не допустит, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе.
© AFP 2020 / EMMANUEL DUNAND
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

"Адекватно реагируя на недружественные действия, мы, тем не менее, сохраняем открытость к диалогу с Евросоюзом, который остается нашим важным торгово-экономическим партнером. Налицо устойчивый интерес бизнеса обеих сторон к углублению взаимовыгодной кооперации. Не теряет своего значения российско-есовское сотрудничество в сфере энергетики. Имеется ряд областей, в которых объективно востребовано сопряжение усилий. В их числе – противодействие новым вызовам и угрозам, кризисное регулирование, здравоохранение, климат, защита персональных данных, искусственный интеллект", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"При этом европейские коллеги должны четко понимать, что любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе, с учетом интересов друг друга. "Игры в одни ворота" мы не допустим. Односторонних жестов "доброй воли" с нашей стороны не будет", - продолжил министр.

По его словам, Москва рассчитывает, что рациональный подход, просто здравый смысл в брюссельских структурах и столицах стран-членов все-таки возьмут верх.

"Мы и здесь готовы подождать", - подытожил Лавров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

МИД России: Москва ответит на возможные санкции ЕС


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США
Теракт в Вене: главное о стрельбе в центре столицы Австрии.
Стрельба под покровом ночи: главное о трагедии в центре австрийской столицы – видео
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться