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Выборы в США: голосование уже завершено, результатов еще нет

© REUTERS / LUCY NICHOLSON
Политика
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Президентские выборы в Соединенных Штатах официально завершились закрытием избирательных участков на Аляске.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В час ночи по Вашингтону (это 8 утра по Кишиневу) в США завершилось голосование на выборах президента страны, сообщает РИА Новости.

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© Video : РИА Новости
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Последним закрылся участок в поселке Адак на Алеутских островах, штат Аляска. Это самый западный населенный пункт США. 

Как сообщают СМИ, официальные представители штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания заявили, что объявят результаты выборов лишь через несколько дней. Эти штаты составляют одну пятую голосов выборщиков.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена большим количеством избирателей, проголосовавших по почте.

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