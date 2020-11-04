Выборы в США: голосование уже завершено, результатов еще нет

Президентские выборы в Соединенных Штатах официально завершились закрытием избирательных участков на Аляске.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В час ночи по Вашингтону (это 8 утра по Кишиневу) в США завершилось голосование на выборах президента страны, сообщает РИА Новости.

Последним закрылся участок в поселке Адак на Алеутских островах, штат Аляска. Это самый западный населенный пункт США.

Как сообщают СМИ, официальные представители штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания заявили, что объявят результаты выборов лишь через несколько дней. Эти штаты составляют одну пятую голосов выборщиков.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена большим количеством избирателей, проголосовавших по почте.

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