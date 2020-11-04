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Дональд Трамп

Выборы в США: Трамп готовится праздновать

© AFP 2020 / Evan Vucci
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201104/32321514/vybory-v-usa-trump-gotovitsya-prazdnovat.html

Голосование в США завершилось, однако официальных итогов придется подождать: в некоторых штатах выборщики попросили время. Между тем, один из кандидатов уже заявил, что выиграл.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. О своей победе на президентских выборах в США заявил действующий президент этой страны, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, передает РИА Новости

 

"Мы готовились выиграть эти выборы. И честно говоря, мы выиграли эти выборы", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Так что наша цель сейчас - гарантировать честный характер (итогов выборов - ред.) на благо этой страны. Это очень важный момент", - подчеркнул он.

​В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Победителя из двух кандидатов в президенты США формально определяет Коллегия выборщиков, которая состоит из 538 человек  – по числу членов конгресса. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата.

Такая система не допускает вторые туры. Ведь, чтобы победить, достаточно набрать лишь квалифицированное, а не абсолютное число голосов.  Однако система выборщиков имеет и недостатки: ее считают архаичной для современного всенародного голосования. Победивший кандидат может набрать больше выборщиков, проиграв по голосам избирателей. 

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