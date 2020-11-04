В штабе Байдена уверены, что он победит

Гонка за президентское кресло в Соединенных Штатах становится все активней, кандидаты обмениваются "любезностями" и грозят друг другу судом.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Уверенность в том, что Джо Байден станет новым главой Белого дома, выразили в штабе кандидата-демократа, передает РИА Новости.

"Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США", - говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.

При этом в штабе Байдена заявили: если Трамп реализует свою угрозу и обратится в суд, то демократы ответят ему с помощью своих юристов.

"Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", - сказала О'Мэлли-Диллон.

Ранее действующий президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, выступая на послевыборном митинге, заявил, что готов обратиться в Верховный суд страны для разрешения вопроса об итогах голосования.

​В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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