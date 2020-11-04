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Флаг США над Белым домом.

Выборы президента США: в каком случае возможен ничейный вариант, и что за этим последует

© Sputnik / Игорь Михалев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201104/32325382/vybory-prezidenta-usa-v-kakom-sluchae-vozmozhen-nicheynyy-variant-i-chto-za-etim-posleduet.html

Счет 269:269 может случиться, если Трамп и Байден сохраняют все нынешние результаты по выборщикам и побеждают во всех штатах, где каждый лидирует, за единственным исключением — Байден становится первым в Мичигане, где сейчас выигрывает Трамп.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Ничья по голосам выборщиков все еще возможна на выборах президента США, следует из расчетов РИА Новости.

Выборы американского лидера проходят по двухступенчатой системе: сначала избирают выборщиков от штатов, которые затем выбирают президента. Выборщиков 538 — по числу округов конгресса, то есть возможна ничья 269:269.

Президентские выборы в США 2020
© Sputnik
LIVE - Президентские выборы в США: ход и итоги голосования

Такой вариант может оказаться реальностью при следующем раскладе: Дональд Трамп и Джо Байден сохраняют все нынешние результаты по выборщикам и побеждают во всех штатах, где каждый лидирует, за единственным исключением — Байден становится первым в Мичигане, где сейчас выигрывает Трамп.

В этом случае в игру могут вступить два штата, которые отдают не всех выборщиков победителю всенародного голосования, а распределяют их по системе "два — по всенародному голосованию, остальные — по округам конгресса".

Если в традиционно республиканской Небраске или разделенном по партийному принципу Мэне изменит нынешнюю принадлежность один такой округ, в коллегии выборщиков окажется ничья: 269 на 269.

Человек держит наклейку Я проголосовал
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
Выборы в США: голосование завершено, пока без результатов
Тогда президента будет выбирать палата представителей по принципу "один штат — один голос". Распределение штатов по партиям зависит от окончательных итогов выборов в палату представителей, которые еще не подведены. Помимо этого, при таком раскладе вице-президента будет избирать сенат с учетом трети его членов, избранных на этой неделе.

По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.

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