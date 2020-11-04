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Избирательный участок на выборах президента США.

Висконсин преткновения: Трамп требует пересчета голосов

© AP Photo / Damian Dovarganes
Политика
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Завершена обработка избирательных бюллетеней в одном из ключевых на президентских выборах США штатов.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. После подсчета 95% голосов Байден набирает 49,6% против 49,0%, в абсолютном выражении это чуть более 20 тысяч голосов.

© Sputnik / Роман Махмутов
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Глава избирательной комиссии Висконсина Миган Вулф заявила ранее, что практически все голоса в штате подсчитаны. Их еще предстоит проверить.

Однако госсекретарь Висконсина Джослин Бенсон подчеркнула, что осталось подсчитать еще "десятки тысяч" бюллетеней.

В штабе Трампа утверждают, что выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов.

В итоге команда нынешнего хозяина Белого дома сообщила, что тот "немедленно" потребует пересчитать голоса в этом штате.

Флаг США над Белым домом.
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На данный момент кандидат в президенты США от демократов Джо Байден получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны, сообщили американские СМИ.

Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке. 

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