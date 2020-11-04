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Трамп и Байден.

Взгляд из США: реальные итоги могут остаться тайной, сейчас просто никто не хочет уступать

© AP Photo / Jeff Chiu
Политика
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Как напомнил источник, жителей страны предупреждали, что полагаться на ранние результаты подсчета голосов на выборах президента не стоит.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп может оспорить результаты голосования на выборах президента многими способами, хотя кандидат от Демократической партии Джо Байден имеет высокие шансы на победу.

Флаг США над Белым домом.
© Sputnik / Игорь Михалев
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Такое заявление сделал РИА Новости активистка в области экологии и социальной справедливости, кандидат от партии зеленых на выборах в сенат Мэделин Хоффман.

"(Победа Байдена - ред.), определенно, все еще возможна, если бы речь шла только о цифрах. Тем не менее существует так много неопределенностей и так много способов, которыми Трамп может оспорить результаты, если цифры будут в пользу Байдена", - заявила Хоффман.

Она отметила, что жителей США предупреждали, что полагаться на ранние результаты выборов не стоит.

"Я думаю, что мы, возможно, никогда не узнаем, каковы были реальные цифры или где было несоответствие реальным цифрам. Мы знаем, что ни один из кандидатов не собирается уступать слишком рано", - сказала Хоффман.

По ее словам, цель поспешного утверждения выдвинутой Трампом Эми Кони Барретт судьей Верховного суда заключается в том, чтобы склонить Верховный суд на сторону Трампа в случае оспаривания результатов выборов.

Протесты в США после президентских выборов.
© Sputnik
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"Трамп и республиканцы хотели попытаться гарантировать, что, если администрация Трампа подаст судебный иск из-за результатов, Верховный суд США вынесет решение в его пользу", - считает Хоффман.

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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