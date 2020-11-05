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Финальные дебаты между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом

США: споры о результатах выборов, беспорядки и задержания

© REUTERS / Pool / Chip Somodevilla
Политика
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Кандидат-демократ Джо Байден запустил "сайт переходного периода", направленный на подготовку к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа. Хотя еще не набрал необходимые для победы голоса 270 выборщиков.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. На запущенном Джо Байденом "сайте переходного периода" пока только одно сообщение, а также фотография лидера демократов на синем фоне, пишет РИА Новости.

Трамп и Байден.
© AP Photo / Jeff Chiu
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"Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — говорится в размещенном на сайте заявлении.

Как ранее сообщал телеканал CNN, не менее 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы.

В это время действующий президент США Дональд Трамп заявил об ущербе, который понесли президентские выборы и целостность избирательной системы страны.

"Наши адвокаты запросили "реальный доступ", но какой толк от этого? Ущерб уже был нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Вот что должно обсуждаться!" - написал президент в Twitter.

​Между тем, результаты голосования в нескольких штатах остаются неизвестными. В ночь на среду Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Штаб действующего президента будет требовать пересчета голосов.

А по подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден. Чтобы одержать окончательную победу, ему осталось получить голоса шести выборщиков.

Пока кандидаты спорят, в крупных городах США проходят стычки протестующих. В Нью-Йорке уже начались задержания.

Полиция города начала выборочно задерживать участников протеста, движущихся по проезжей части улиц Манхэттена. Активисты требуют, чтобы были учтены все голоса на президентских выборах. Пока обходится без политических лозунгов.

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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