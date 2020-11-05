Еврокомиссия о выборах в США: внимательно следим, это для нас очень актуально и интересно

В то же время Брюссель напомнил, что - в случае возникновения споров по результатам - оценивать такую ситуацию и управлять ею - прерогатива американской системы.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Европейский союз внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг подсчета голосов на выборах президента США, но не комментирует происходящее и ждет официальных итогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов, не вызывает ли обеспокоенности у ЕС ситуация вокруг американских выборов и риск развития конституционного кризиса в этой стране.

"Я могу вам подтвердить, что мы внимательно следим за этими событиями в США, касающимися подсчета голосов. Это для нас очень актуально и интересно. Но мы уже говорили, что мы не будем комментировать процесс. США обладают прочной системой, и если речь зайдет о спорах по результатам, есть механизмы для их урегулирования. Это касается американской системы – управлять такими ситуациями. Мы не будем по этому поводу высказываться, мы, как и все, ждем официальных итогов", - сказал Мамер.

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию "очень взрывоопасной", отметив, что стране может грозить конституционный кризис.

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