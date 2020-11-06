В ФРГ идут обыски по делу о теракте в Вене

Правоохранительные органы ФРГ проводят обыски в квартирах подозреваемых, которые могут быть связаны с террористом в Вене.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Обыски в квартирах и офисах четырех подозреваемых, которые могли быть связаны с террористом в Вене, проводят сотрудники уголовной полиции (BKA) ФРГ, передает РИА Новости.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter правоохранительного ведомства. К нему добавлен тег "атака в Вене".

"Силы BKA с сегодняшнего утра проводят обыски по ордера генпрокуратуры ФРГ... в квартирах и офисах... четырех человек в Оснабрюке, Касселе и округе Пинеберг. По данным следствия на настоящий момент, против этих... четырех человек нет начальных подозрений в участии в теракте. Однако якобы была связь с предполагаемым преступником", - говорится в сообщении.

О необходимости реформировать главную спецслужбу Австрии - ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом - в четверг заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, решение также связано с недавней атакой в Вене.

В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, произошел теракт. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником запрещенной в России и многих других странах мира группировки "Исламское государство".

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