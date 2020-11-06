Президентские выборы в США: разрыв сокращается, споры остаются

Америка продолжает бурлить: голосование по выборам президента страны завершилось 4 ноября, но итоги по-прежнему не определены. Кандидаты бросаются обвинениями в фальсификации и грозят друг другу судом.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Разрыв между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом продолжает сокращаться. Тот из двух, кто наберет 270 и более голосов выборщиков из 538, становится президентом. В настоящее время по количеству голосов выборщиков лидерство сохраняет демократ Джо Байден (264), у республиканца Дональда Трампа их 214.

Сейчас борьба за голоса идет в пяти штатах, в том числе в Пенсильвании. Победивший здесь кандидат получит 20 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы возглавить Белый дом. За Пенсильванией следуют Джорджия (16 выборщиков) и Северная Каролина (15). Неясна пока ситуация и в Неваде, там выборщиков шесть, и в Аляске (3).

Как сообщают СМИ, власти Пенсильвании озвучили сроки завершения подсчета голосов: пятница, 6 ноября. Пока ведется подсчет бюллетеней, которые избиратели отправили почтой.

Нужно отметить, что в четырех из пяти штатов, где итоговых результатов еще нет, оба кандидата идут "ноздря в ноздрю". Именно это и создает не столько интригу, сколько накал страстей в обществе и политических кругах. © AFP 2020 / Evan Vucci Выборы в США: Трамп готовится праздновать

Так, на своей пресс-конференции 5 ноября Дональд Трамп прямо заявил, что без судебного разбирательства не обойтись. "Мы выиграли эти выборы", - отметил он сразу же после завершения голосования в стране. По словам кандидата-республиканца, судебных исков будет много.

Джо Байден, со своей стороны, призвал всех американцев к спокойствию. "Сохраняйте уверенность, ребята. Мы одержим победу", - написал кандидат-демократ в своем Twitter. Однако и он грозит Трампу судом.

К слову, отдельная борьба развернулась между Дональдом Трампом и Twitter. Множество сообщений действующего президента США оказались отмечены как сомнительные, скрыты и сопровождены надписью "твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии".

Между тем, внутри страны не обошлось и без стычек населения с полицией. "Жарче" всего было в Вашингтоне, Нью-Йорке и Портленде. Сообщалось о задержаниях.

На ситуацию с итогами выборов отреагировали и биржи. Как сообщает РИА Новости, мировые цены на нефть в пятницу утром пошли вниз более чем на 2,5%. "Быстрое распространение коронавируса и неопределенность с итогами президентских выборов в США усиливают негатив на рынке", - отмечает агентство.Кроме того, в пятницу днем на фоне неопределенности вокруг итогов выборов на убывание пошел и курс доллара к другим основным мировым валютам.

Что касается перспективы окончательного подсчета голосов, РИА Новости приводит слова бывшего члена участковой избирательной комиссии в калифорнийском округе Сонома Билла Берума. По его мнению, нынешние выборы в Соединенных Штатах станут самыми оспариваемыми в истории, при этом пересчет голосов может занять многие недели.

В качестве аргумента Берум привел тот факт, что каждая из сторон будет настаивать на своем методе пересчета. "Таким образом, эта решимость может затянуть рассмотрение исковых требований и повысить уровень судов, в которых они рассматриваются", - заявил он.

По Конституции США, каждый штат обязан представить итоги выборов до 14 декабря, когда собирается коллегия выборщиков. До этого времени Верховный суд страны должен разрешить правовые споры. В противном случае, избрание президента Соединенных Штатов будет происходить в Палате представителей конгресса.

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