Телефонный разговор Путина и Макрона: о чем говорили президенты

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его французский коллега в ходе телефонного разговора подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Что касается ситуации вокруг Нагорного Карабаха, то стороны выразили серьезную озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии.

"Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась и проблематика внутриукраинского урегулирования. "Так, акцентирована необходимость неукоснительного выполнения минского "Комплекса мер" и всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", в том числе на парижском саммите 2019 года", - добавили в пресс-службе Кремля.

Путин и Макрон также высказались в пользу активизации усилий с целью скорейшей нормализации обстановки в Ливии.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин", - говорится в сообщении.

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