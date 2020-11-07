Американские телеканалы сообщают о победе Байдена

Для избрания президентом США кандидату необходимо набрать голоса по меньшей мере 270 выборщиков.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Телеканалы CNN, NBC, Fox News и агентство AP на основе своих подсчетов прогнозируют, что кандидат от демократов Джо Байден избран президентом США, пишет РИА Новости.

По их данным, Байден набрал необходимые для избрания 270 выборщиков.

Прогноз обновлен на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов.

По данным Fox News, Байден на данный момент набирает 290 выборщиков против 214, забрав у Трампа Пенсильванию и Неваду. Для избрания необходимо 270 выборщиков.

Штаб Трампа заявил, что Байден торопится объявить себя президентом.

Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом.

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