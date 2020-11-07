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Дональд Трамп и Джо Байден

Байден объявил о своей победе на выборах: как отреагировал Трамп

© AP Photo / Jeff Chiu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201107/32369707/biden-obyavil-o-svoey-pobede-na-vyborakh-kak-otreagiroval-trump.html

Джо Байден уже празднует свою победу на выборах, а Дональд Трамп призывает считать законные голоса и обещает обратиться в суд.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на выборах.

"Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом", — говорится в заявлении политика.

Байден также обратил внимание на тот факт, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев.

"После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", — подчеркнул Байден.

Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Американские телеканалы сообщают о победе Байдена
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов, не говоря уже о конкурентных.

Ранее ведущие телеканалы CNN, NBC, Fox News и агентство AP на основе своих подсчетов спрогнозировали победу кандидата от демократов Джо Байдена, сообщив, что он набрал более 270 голосов выборщиков.

Трамп в ответ на это заявил, что не новостные СМИ, а законные голоса решают, кто избран президентом.

Трамп также пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом.

"Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его штаб.

Трамп также заявил, что "шокирован" тем, что штаб Байдена "отказывается согласиться на базовый принцип" подсчета законных голосов.

"Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.

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