Песков объяснил, почему Путин еще не поздравил президента США

Пресс-секретарь президента России также объяснил, почему российский лидер поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов, а Джо Байдена нет.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказал Песков журналистам.

В США 3 ноября прошли президентские выборы. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании на пост главы государства в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой, хотя официальные итоги еще не подведены.

Пресс-секретарь президента России также объяснил, почему российский лидер поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов, а Джо Байдена нет, заявив, что сейчас анонсировано юридическое оспаривание итогов выборов.

"Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления... Тогда (на предыдущих президентских выборах в США - ред.) не было анонсов юридического оспаривания", - сказал Песков.

При этом, он обратил внимание на то, что Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами, и надеется, что со следующим американским лидером удастся наладить диалог и договориться о путях нормализации двусторонних отношений.

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