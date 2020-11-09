Путин отправил в отставку руководителей трех российских министерств

В пресс-службе президента России заявили, что отставки министров не связаны с неисполнением поручений президента, либо с утратой доверия.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении глав Министерства транспорта Евгения Дитриха, Министерства строительства Владимира Якушева и Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил рассмотреть кандидатуры новых министров, сообщает РИА Новости.

По предложению Мишустина, Министерство транспорта может возглавить нынешний гендиректора "Аэрофлота" Виталий Савельев, Министерство природных ресурсов и экологии — Александр Козлов (который сейчас занимает пост главы Минвостокразвития), Министерство строительства и ЖКХ - Ирек Файзуллин, занимающий должность замглавы ведомства.

Также глава кабмина РФ предложил назначить новым вице-премьером министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.

В случае утверждения кандидатуры Александра Козлова, Минвостокразвития будет предложено возглавить руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову.

Кандидатуры, предложенные Мишустиным, будут в этот же день рассмотрены в Профильных комитетах Госдумы.

В пресс-службе президента России заявили, что отставки министров не связаны с неисполнением поручений президента, либо с утратой доверия. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что четких сроков пребывания министров в должности не существует и объяснил все кадровые решения необходимостью ротации состава правительства.

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