Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в режиме видеосвязи

В ходе дискуссии обсуждались проблемы беженцев и проведение предстоящей международной конференции в Дамаске, а также вопросы постконфликтного восстановления Сирии.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В ходе видеоконференции российский президент заверил своего сирийского коллегу в том, что Россия продолжит прилагать усилия для нормализации обстановки в Сирии, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, сообщает РИА Новости.

Путин также высоко оценил работу астанинского формата по Сирии с участием партнеров из Ирана и Турции.

"Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь", – отметил российский лидер.

Также главы обоих государств обсудили проблему возвращения домой сирийских беженцев, обеспечения для них достойного уровня жизни и труда.

В связи с этим российский президент выразил поддержку проведения международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая состоится 11 и 12 ноября в Дамаске. Свое участие в форуме подтвердили представители многих государств, а также Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста.

Путин указал, что возвращение беженцев отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего, соседей Сирии, которые вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев, уточнил президент России.

"Не говорю уже о том, что беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания", - подчеркнул Путин в ходе видеоконференции.

Башар Асад, в свою очередь, выразил надежду, что международная конференция по беженцам поможет прорвать экономическую блокаду Сирии, что обеспечит условия для возвращения сирийцев на родину.

"Многие беженцы и внутренне перемещенные лица бежали из-за страха перед терроризмом, другие бежали из-за того, что была разрушена инфраструктура, они потеряли рабочие места", - сказал сирийский лидер.

При этом он отметил, что международная блокада Сирии "не помогает обеспечивать первоочередные потребности сирийских беженцев".

Президент Сирии рассказал, что условия в стране пока не позволяют многим беженцам вернуться. Поэтому сирийская сторона надеется, что проведение конференции даст возможность облегчить нынешнее экономическое эмбарго или прорвать его совместными усилиями всех стран-участников форума.

Российская сторона также примет участие в конференции, делегация от нее будет одной из самых многочисленных. Участники форума также планируют провести встречи с главами сирийских министерств и ведомств для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, в ходе мероприятия Сирии будет передано более 65 тонн гуманитарного груза.

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