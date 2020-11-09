Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в режиме видеосвязи

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В ходе видеоконференции российский президент заверил своего сирийского коллегу в том, что Россия продолжит прилагать усилия для нормализации обстановки в Сирии, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, сообщает РИА Новости.
Путин также высоко оценил работу астанинского формата по Сирии с участием партнеров из Ирана и Турции.
"Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь", – отметил российский лидер.
В связи с этим российский президент выразил поддержку проведения международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая состоится 11 и 12 ноября в Дамаске. Свое участие в форуме подтвердили представители многих государств, а также Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста.
Путин указал, что возвращение беженцев отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего, соседей Сирии, которые вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев, уточнил президент России.
"Не говорю уже о том, что беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания", - подчеркнул Путин в ходе видеоконференции.
Башар Асад, в свою очередь, выразил надежду, что международная конференция по беженцам поможет прорвать экономическую блокаду Сирии, что обеспечит условия для возвращения сирийцев на родину.
При этом он отметил, что международная блокада Сирии "не помогает обеспечивать первоочередные потребности сирийских беженцев".
Президент Сирии рассказал, что условия в стране пока не позволяют многим беженцам вернуться. Поэтому сирийская сторона надеется, что проведение конференции даст возможность облегчить нынешнее экономическое эмбарго или прорвать его совместными усилиями всех стран-участников форума.
Российская сторона также примет участие в конференции, делегация от нее будет одной из самых многочисленных. Участники форума также планируют провести встречи с главами сирийских министерств и ведомств для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, в ходе мероприятия Сирии будет передано более 65 тонн гуманитарного груза.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>