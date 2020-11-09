Силового решения конфликта в Карабахе не существует - МИД России

Россия убеждена, что военного решения карабахского конфликта нет, в то время как из столицы Турции звучат другие заявления.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Москва не разделяет точку зрения Анкары по вопросу карабахского урегулирования и считает, что силового решения конфликта в Карабахе не существует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Мы очень четко характеризовали наш подход к нагорно-карабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счет. Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения, урегулирования этого кризиса, и мы как раз стремимся и призываем стороны к скорейшему прекращению боевых действий", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Азербайджан не прекратит борьбу до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.

Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе Россия, Германия, США и Франция, призвали стороны к сдержанности. Со своей стороны власти Турция публично отметили, что Анкара готова при необходимости оказать Баку не только политико-дипломатическую, но и иные виды поддержки.

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести в российской столице консультации Армении и Азербайджана на уровне глав МИД.

В ночь на 10 октября в Москве завершились десятичасовые переговоры с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

По их итогам Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12.00 10 октября и был заключен в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Менее чем через час после вступления режима перемирия в силу стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova