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Российский ударный вертолет МИ-24

Видео - Азербайджан признал, что ВС страны сбили российский вертолет

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201109/32393889/video-azerbaydzhan-priznal-chto-vs-strany-sbili-rossiyskiy-vertolet.html

Подтвердилась информация, которая касается сбитого над азербайджанско-армянской границей вертолета Вооруженных сил России.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Официальный Баку признал, что Вооруженные силы Азербайджана по ошибке сбили российский вертолет на азербайджанско-армянской границе. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, пишет РИА Новости

Как отмечается в документе, азербайджанская сторона готова выплатить РФ компенсацию.

"Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе", - говорится в сообщении дипведомства.

По его данным, "в контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение". "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - также указывается в сообщении.

Ранее в понедельник Минобороны России проинформировало, что вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. При этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий.

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