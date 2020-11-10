Пашинян сообщил о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и назвал это "крайне тяжелым" решением.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

"Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01.00", - написал он на своей странице в Facebook.

Пашинян отметил, что решение принято "в результате глубокого анализа военной ситуации". Он назвал такой шаг лучшим в сложившейся обстановке и назвал прекращение боевых действий "не победой", но и "не поражением".

"Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит", - добавил армянский премьер.

Нагорный Карабах: обострение конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.

Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе Россия, Германия, США и Франция, призвали стороны к сдержанности. Со своей стороны власти Турция публично отметили, что Анкара готова при необходимости оказать Баку не только политико-дипломатическую, но и иные виды поддержки.

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести в российской столице консультации Армении и Азербайджана на уровне глав МИД.

В ночь на 10 октября в Москве завершились десятичасовые переговоры с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

По их итогам Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12.00 10 октября и был заключен в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Менее чем через час после вступления режима перемирия в силу стороны обвинили друг друга в его нарушении.

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