Карабах: о чем договорились Россия, Армения и Азербайджан

За минувшую ночь ситуация в Нагорном Карабахе кардинально изменилась: было подписано важное соглашение, в регион вылетели российские миротворцы.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали лидеры России, Армении и Азербайджана, об этом сообщил во время специального обращения Владимир Путин.

Согласно подписанному документу, с полуночи по московскому времени 10 ноября было объявлено полное прекращение огня. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых ими позициях.

В частности, соглашение содержит следующие основные пункты:

Стороны обязались произвести обмен военнопленными.

Ереван до 15 ноября должен вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, об освобождении которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Армения должна передать Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.

Для отслеживания выполнения договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

В ближайшие три года должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан при этом гарантирует безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Все экономические и транспортные связи в регионе должны разблокировать, при этом Армения обязалась обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Контролировать сообщение будут российские пограничники. Кроме того, планируется обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, который свяжут основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, отметив, однако, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, со своей стороны, заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта, который длится с 1988 года.

В Карабах вылетели российские миротворцы

Военные самолеты Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах, об этом сообщило Министерство обороны РФ. Самолеты отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный. Им предстоит доставить в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства.

О размещении миротворцев в Нагорном Карабахе ранее договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий, подписанного в ночь на 10 ноября.

Как уточнили в Минобороны, в регион прибудут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Это будет происходить параллельно с выводом армянских Вооруженных сил из Карабаха.

Как произошло обострение конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.

Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе Россия, Германия, США и Франция, призвали стороны к сдержанности. Со своей стороны власти Турция публично отметили, что Анкара готова при необходимости оказать Баку не только политико-дипломатическую, но и иные виды поддержки.

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести в российской столице консультации Армении и Азербайджана на уровне глав МИД.

В ночь на 10 октября в Москве завершились десятичасовые переговоры с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

По их итогам Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12.00 10 октября и был заключен в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Менее чем через час после вступления режима перемирия в силу стороны обвинили друг друга в его нарушении. В дальнейшем предпринимались еще попытки перемирия, но они оказались безуспешны.

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