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Здание Государственной Думы РФ

Депутаты Госдумы России ведут переговоры по урегулированию ситуации в Карабахе

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201110/32397431/deputaty-gosdumy-russia-vedut-peregovody-po-uregulirovaniyu-situatsii-v-karabakhe.html

Российские парламентарии активно ведут переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении, способствуя разрешению конфликта.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Госдума еще в конце сентября приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. В тексте документа российские парламентарии призывали стороны конфликта вернуться к переговорам и выразили готовность стать посредниками в стабилизации обстановки, передает РИА Новости.

Нагорный Карабах во время обострения конфликта
© Sputnik / Ilya Pitalev
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По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, происходящее сегодня в Армении - "это всплеск эмоций, что Армения проиграла". Он пояснил, что, армянская сторона ошибочно полагает, что из-за подписанного соглашения Ереван больше потерял, потому что в рамках заключенного договора стороны остаются на тех позициях, что были на момент заключения перемирия.

"Получается, что азербайджанские войска остаются на тех позициях, которые были вчера. Они считают, что это неправильно", - сказал Водолацкий.

Однако, подчеркнул парламентарий, в данной ситуации нельзя говорить о победителях и проигравших, их нет ни в Армении, ни в Азербайджане, потому что у каждой из сторон есть погибшие.

Большим шагом вперед Володацкий считает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта. Здесь они будут действовать как сдерживающий фактор и с этого момента там больше не будет стрелять оружие, не будет жертв среди гражданского населения.

Переговоры же продолжатся, так как уладить за один день, и даже за один месяц проблему, которая длится уже 30 лет, невозможно.

"Все, что можно, мы уже сделали. Мы призывали, мы встречались с разными группами парламентариев. Мы активно ведем переговоры и с парламентариями и Армении, и Азербайджана для того, чтобы не было той эскалации, которая происходит. Для нас самое главное - чтобы был мир и благополучие", - заявил Водолацкий.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, с 10 ноября начинается полное прекращение огня, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, стороны также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

В Армении достигнутые договоренности встретили неоднозначную реакцию, многие расценили их как поражение одной из сторон конфликта. Поэтому после объявления о договоренностях в Ереване начались стихийные протесты.

Как в Арцахе уничтожаются неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и снаряды от Града.
© Sputnik / Aram Nersesyan / David Galstyan
Видео - Карабах: огонь прекращен, можно обезвредить боеприпасы на полях недавних боев
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

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