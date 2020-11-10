Российский МИД - о заявлении по Карабаху

Представитель Министерства иностранных дел России рассказала о заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха прописан в заявлении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

"Конечно, вопрос, который вы задали, он уже описан в этом заявлении, осталось дождаться совсем немного, чтобы все с этим заявлением ознакомились", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

Она также сообщила, что план по перемирию в Карабахе реализуется в соответствии с призывом России к политическому урегулированию конфликта.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, отметив, однако, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, со своей стороны, заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта, который длится с 1988 года.

По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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