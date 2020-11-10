Белоруссия испытывает беспрецедентное давление - Путин

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Выступая на заседании Совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент России Владимир Путин, говоря о попытках вмешательства извне во внутренние дела стран-участниц, подчеркнул, что Белоруссия сейчас испытывает беспрецедентное давление извне и указал на недопустимость навязывания стране тех или иных решений, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, речь идет о "грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи".

"Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самими спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - подчеркнул президент РФ.

Заседание Совета глав государств ШОС проходит в режиме видеоконференции под председательством президента России. По итогам ожидается принятие ряда важных документов. Нынешний саммит завершает председательство в ШОС России, которое было закреплено за ней в 2019-2020 годах.

Странами-участницами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

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