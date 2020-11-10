Путин: нужно избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами

На заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества российский президент призвал отказаться от политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавируса и ролью вакцин.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. На прошедшем во вторник саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) участники обсуждали, в частности, проблемы международного противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи рассказал о необходимости развивать международное сотрудничество по совместной профилактике и контролю, которые помогут защитить безопасность регионального и глобального здравоохранения. По мнению руководителя Китая, в этой связи очень важно поддержать ключевую руководящую роль ВОЗ и выступить против политизации пандемии.

Президент России поддержал своего китайского коллегу. Путин указал на важность непредвзятого отношения к проблеме коронавируса.

"А именно - на необходимость избежать всякого политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В том числе это касается и роли вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса", - отреагировал Путин на выступление лидера КНР.

Также российский лидер заявил об эффективности и безопасности разработанных в России вакцин.

"В России есть уже 2 зарегистрированные вакцины. И причем исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны", - подчеркнул Путин.

Немаловажным фактором также является доступность вакцины, о которой говорил на встрече премьер Пакистана Имран Хан.

"Полностью согласен с вами в том, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества", - заявил Путин, комментируя выступление Хана.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В 2020 году в организации председательствует Россия, заседание в этом году прошло в режиме видеоконференции.

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