МИД России о правовой базе миротворческой миссии в Карабахе

Ключевой аспект для отправки российских миротворцев в регион - согласие на это обеих сторон конфликта.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах проведена в рамках международного права и на основании постановления Совета Федерации РФ от 30 сентября 2015 года, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас есть документ - это постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ (№ 355-СФ) от 30 сентября 2015 года ("Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"). Пункт первый: дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVI.

Она подчеркнула, что для отправки российских миротворцев существует ключевой аспект - это согласие на это сторон.

Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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