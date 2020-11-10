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Знак голосования в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

Портал RealClearPolitics отнял у Байдена 20 выборщиков и победу на выборах в США

© REUTERS / RACHEL WISNIEWSKI
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201110/32405986/portal-realclearpolitics-otnyal-u-bidena-20-vyborschikov-i-pobedu-na-vyborakh-v-usa.html

У кандидата от Демократической партии вычли из предварительного итога показатель по его родному штату Пенсильвании.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Портал realclearpolitics вычел из предварительного результата Джо Байдена 20 голосов выборщиков, из-за чего тот лишился большинства на выборах президента США.

Джо Байден выступает в Chase Center в Уилмингтоне, штат Делавэр
© AFP 2020 / Jim Watson
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Как видно на интерактивной таблице на сайте ресурса, у кандидата от Демократической партии теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем нужно для победы. Это произошло после того, как 20 голосов выборщиков от Пенсильвании вычли из предварительного результата Байдена. При этом у его оппонента, действующего главы государства Дональда Трампа пока 214 голосов.

Таким образом, Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые пока считаются "колеблющимися" штатами. Исход голосования в них еще не решен.

На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97% голосов, Байден сохраняет лидерство с 49,8%, Трамп отстает от него на 0,7%.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.

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