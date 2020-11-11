МИД России: мы против любого внешнего вмешательства в избирательные процессы в Молдове

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, важно избежать повторения ситуаций, имевших место в ходе первого тура выборов, о которых говорили международные наблюдатели и средства массовой информации.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В России внимательно следят за ходом кампании по выборам президента Республики Молдова, российские наблюдатели принимают участие в международных мониторинговых миссиях по линии СНГ и ОБСЕ, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Рассчитываем, что молдавским избирателям будут обеспечены все условия для честного, свободного, прозрачного и демократического волеизъявления в полном соответствии с молдавским избирательным законодательством и международными актами, участницей которых является Республика Молдова, включая Кишиневскую конвенцию СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод и Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года", - подчеркивает источник.

В то же время МИД России выступает против любого внешнего вмешательства во внутриполитические избирательные процессы в Республике Молдова.

"Важно избежать, - подчеркивается далее, - повторения ситуаций, имевших место в ходе первого тура выборов, о которых говорили международные наблюдатели и средства массовой информации. В их числе массовый подвоз избирателей к беспрецедентно многочисленным участкам в странах Западной Европы и США на фоне силового блокирования голосования молдавских граждан, проживающих в Приднестровье. Подобные грубые политические технологии не способствуют выявлению истинной картины волеизъявления граждан Республики Молдова".

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что участвующие во втором туре кандидаты на пост президента с честью и достоинством примут результаты народного голосования, какими бы они ни были, и воздержатся от возможной организации противоправных насильственных акций, направленных на пересмотр итогов выборов.

"Россия открыта к конструктивному, взаимовыгодному и ответственному сотрудничеству с любым кандидатом, которого молдавские граждане изберут на пост президента в ходе свободных демократических выборов 15 ноября сего года", - сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

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