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Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный

Прошли переговоры командующего российскими миротворцами с министром обороны Армении

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Политика
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Sputnik Молдова
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Состоялась встреча командующего российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе и военачальниками армии Армении.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В ходе переговоров между командующим российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генералом-лейтенантом Рустамом Мурадовым с армянскими военачальниками, в том числе министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС Армении, обсуждались детали миссии, передает РИА Новости.

Нагорный Карабах во время обострения конфликта
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Как сообщили агентству в штабе российских миротворческих сил, стороны обсудили различные аспекты ввода миротворцев и выставления наблюдательных постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, в том числе вопросы безопасности.

Также было отмечено, что командование российских миротворцев "организовало взаимодействие" и с Минобороны Азербайджана.

В состав российской миротворческой миссии должны войти 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники. Накануне в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. 

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