Русские хакеры курят в стороне: кто захватил настоящую власть в США

На этот раз американские выборы обошлись без пресловутых "русских хакеров". Транснациональные корпорации отлично справились сами.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik, Виктория Никифорова. Нового президента американцам назначили Google и Facebook, а статьи Билла Гейтса в The Washington Post, принадлежащей Джеффу Безосу, приобрели статус всеамериканских "указивок".

"Мне тут сказали, что нельзя выиграть выборы, если тебя не поддерживает BigTech. Давайте покажем им завтра, что это возможно," — заявил Дональд Трамп своим сторонникам накануне выборов.

Уже на следующий день, когда информационные технологии, подкрепленные нешуточным админресурсом, заработали против него, стало ясно, что президент был не прав.

Сегодня объединившиеся с ведущими СМИ интернет-платформы практически назначили президентом Соединенных Штатов Джо Байдена — вопреки мнению десятков миллионов американцев и невзирая на бесконечные скандалы с вбросами бюллетеней и голосованием "мертвых душ".

Кульминацией этого издевательства над демократическими процедурами стало отключение телеканалами трансляции выступления президента Трампа, обвинившего своих противников в мошенничестве на выборах.

Все последние месяцы лидеров IT-корпораций постоянно таскают в конгресс и сенат США, допрашивают и заставляют отчитываться. По логике вещей нападать на Цукерберга (Facebook), Дорси (Twitter), Пичаи (Google) должны республиканцы — в конце концов, соцсети целенаправленно топили именно Трампа и его сторонников. На деле все выглядит иначе.

Конгрессмены-демократы атакуют владельцев интернет-платформ и соцсетей не менее яростно, чем их политические противники. Республиканцы обвиняют BigTech в цензуре, демократы — в монополизации рынка.

Республиканцы грозят отменить 230-й раздел Закона о телекоммуникациях. Это сделает операторов ответственными за любой контент, размещенный на их платформах. Любой пользователь сможет подать в суд на любую IT-корпорацию, а вал этих исков обеспечит им скорое банкротство.

Демократы хотят применить к IT-корпорациям антимонопольное законодательство. Со скрипом и небыстро, но этот закон действительно позволяет дробить корпорации, захватившие непропорционально большую долю на рынке. Антитрестовское законодательство в свое время взломало и нефтяной бизнес Рокфеллера, и корпорацию IBM.

Получается, что американские политики из разных партий, ожесточенно воюющие на выборах, вдруг непонятным образом объединились против IT-корпораций. Почему это произошло?

Прошедший год наглядно показал, как изменилась система власти в США. Президент Трамп на глазах всего мира терял контроль над страной. В это время всеамериканскую (и во многом мировую) повестку создавали владельцы IT-гигантов. Соцсети демонизировали Трампа, терроризировали его сторонников, раздували протесты Black Lives Matter.

На местах "указивки" Гейтса, Безоса, Цукерберга радостно исполнялись мэрами и губернаторами, принадлежавшими к Демократической партии. Президент оказался вообще выключен из процесса управления страной. Вопреки его прямым указаниям мэр Нью-Йорка провоцировал и поддерживал бесчинства в своем городе. А мэр Сиэтла в ответ на требование Трампа навести порядок написала ему в Twitter: "Сиди в своем бункере!"

Ноябрьские выборы в этом плане ничего не изменили. Джо Байден еще лучше подходит на роль президента-марионетки, играющего чисто декоративную роль и лишенного всех рычагов власти.

На местах будут распоряжаться — в меру своих сил и умений — мэры и губернаторы. А руководить ими будут какие-то непонятные мультимиллиардеры, владеющие транснациональными компаниями с пропиской в Дублине. Или еще более мутные люди, стоящие за этими ребятами.

Президенту США, да и всему классу американских политиков, в этой двухэтажной схеме управления просто нет места. Именно это и пугает американских конгрессменов и сенаторов, независимо от их партийной ориентации. Все они ощутили себя внезапно лишним звеном.

Неслучайно американцы резко забыли про русских хакеров. Оказалось, что фейковые злодеи, пишущие программный код не иначе как кириллицей, — это, в конце концов, была простая и понятная угроза. Спецслужбы национальных государств пакостят друг другу на регулярной основе. Но вот запредельный уровень влияния IT-корпораций — это вещь, которая способна смести все национальные государства вместе с их спецслужбами, политиками, чиновниками, лоббистами и даже бессмертной Нэнси Пелоси.

Пару лет назад отечественная либеральная тусовка возмущалась идеей о "суверенном интернете" и сочиняла в тему смешные мемы. Но вот американцы на себе испробовали беспредельную свободу информационных технологий и получили совсем не того президента, за которого на деле проголосовали. Оказалось внезапно, что без контроля интернета нет и суверенитета.

Вопреки мантрам о том, что у частного бизнеса отсутствует идеология, интернет-корпорации навязывают всему миру совершенно определенную и внятную политическую программу. Ее смысл в ущемлении прав белого большинства, радикально зеленой программе, деиндустриализации, денационализации, развязывании бесконечных "культурных" войн по всему миру. Нехитрые идеи давно создали свой новояз и сложно выстроенную систему политической цензуры.

Эта повестка легко копипастится во всех странах, на всех континентах. Доходит до смешного: жители Японии массово выходят на митинги Black Lives Matter, хотя, казалось бы, где они и где угнетение негров?

С тем же успехом возможно внедрить и двухэтажную систему власти, полигоном для тестирования которой стали сегодня Штаты.

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Критики национального контроля за интернетом апеллируют к частному статусу IT-империй. Мол, владельцы соцсетей вправе устанавливать любые правила в своей лавочке. Однако монопольный характер их деятельности позволяет владельцам интернет-гигантов цензурировать свободную мысль миллиардов людей и распространять любые идеи, вплоть до самых людоедских. Не стоит забывать, что и "Фелькишер Беобахтер" начиналась когда-то как сугубо частное издание.

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