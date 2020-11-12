Лавров рассказал о миротворцах, статусе и культурном наследии Нагорного Карабаха

В четверг глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским и иностранным СМИ.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Большая часть беседы с журналистами была посвящена текущей ситуации в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о роли турецкой стороны в миротворческой миссии, Лавров подчеркнул, что Турция будет заниматься исключительно мониторингом ситуации, об участии ее в проводимых операциях речи нет.

"Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана", - заявил глава российского МИД.

Совместный мониторинговый центр России и Турции по Нагорному Карабаху будет создан на территории Азербайджана, меморандум по созданию такого центра Анкара и Москва подписали накануне.

"Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий", - разъяснил Лавров.

В этом отношении, по заверению российского министра, официальная Анкара свои задачи понимает и никаких двусмысленностей не возникнет.

"У нас с Турцией есть общие задачи, как я уже сказал, - мониторить с азербайджанской стороны средствами технического контроля объективного ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил Российской Федерации. Каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.

После прекращения огня в зоне конфликта будут продолжены дальнейшие переговоры и консультации о статус Нагорного Карабаха. Он, по словам Сергея Лаврова, будет определяться прежде всего с учетом решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона.

"Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров в ходе онлайн пресс-конференции.

Определить сейчас, когда будет решен вопрос о статусе не представляется возможным, и было бы неправильно сейчас устанавливать какие-либо жесткие временные рамки: "здесь мы не ставим каких-либо искусственных сроков" – подчеркнул Лавров.

Глава МИД России также обратил внимание на то, что после договоренностей по Нагорному Карабаху нужно уделить особое внимание сохранению культурного наследия.

"Предстоит и многое сделать в целом, чтобы культурное наследие и армян, и азербайджанцев, которые связаны с Карабахом очень плотно, глубоко исторически, чтобы оно тоже стало объединяющим моментом в тех шагах, которые предстоит применять", - заявил Лавров.

В деле сохранения культурных ценностей Карабаха очень важную роль, по убеждению российских властей, должна сыграть ЮНЕСКО.

"Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы вот эти силы культурного наследия восстанавливать, обеспечивать уважительное к ним отношение", - заключил глава российского МИД.

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