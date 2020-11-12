Сергей Лавров посоветовал США "поменьше беспокоиться о проблемах в других странах"

Глава российской дипломатии, в частности, отметил, что политикам в США нужно искать объединительные идеи, которые помогут сплотить народ.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Хотелось бы, чтобы Вашингтон со своей архаичной избирательной системой меньше заботился о выборах в других странах. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в рамках онлайн-пресс-конференции, передает РИА Новости.

Заявления прозвучали в контексте последних выборов президента в Соединенных Штатах.

"У них избирательная система, наверное, самая архаичная из всех, которые существуют в мало-мальски значимых странах мира. В каждой стране есть свои традиции, и если американцы готовы жить с этой традицией, которая существенно искажает волеизъявление населения, это их право", - сказал Лавров.

Глава российского МИД также выразил желание, "чтобы американцы не беспокоились и по, как минимум, нашим проблемам, которые они у нас обозначают. И желательно, чтобы поменьше беспокоились о проблемах в других странах, которые такого же свойства".

Глава российской дипломатии также отметил, что Америка "глубоко расколота", так что политикам в этой стране необходимо найти решения, которые были бы способны объединить американский народ, передает RT.

По данным СМИ, на выборах президента США лидерство одержал кандидат-демократ Джо Байден, уже заявивший о своей победе. Кандидат-республиканец, действующий президент Дональд Трамп, пока что не признал поражение. Адвокаты главы Белого дома подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения в процессе голосования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova