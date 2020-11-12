Стратегическая стабильность: намерения Байдена и призыв Москвы

Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Безопасность требует силы и сдерживания, но также требует диалога и компромисса, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum.

"Джо Байден, новый президент США, приверженный многосторонней дипломатии, скоро переедет в Белый дом. Он полагается на силу против России. Но он также проявил готовность привлечь Москву, например, в области контроля над вооружениями, что сегодня так же важно, как и во время холодной войны", - сказал Маас, добавив, что Европа и ОБСЕ "должны подготовиться" к такому развитию событий.

Министр добавил, выступая на панели "Парижская хартия и архитектура европейской безопасности, тридцать лет спустя: что осталось от хельсинкского духа?", что "за последние 30 лет Европа была более демократичной, стабильной и процветающей, чем когда-либо прежде в своей истории - благодаря таким институтам, как Европейский Союз, НАТО и ОБСЕ", хотя "надежды и оптимизм 1990 года давно улетучились".

Ранее Байден заявлял, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. В минувшую субботу он заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Москва надеется, что любая новая администрация США поймет свою ответственность за недопущение развала контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень надеемся, что какая бы администрация ни сформировалась в Белом доме, она поймет свою ответственность за стратегическую стабильность, в том числе, с учетом этих очень неприятных тенденций - развал всего, что было, и неспособность создать что-то новое, что было бы настолько же всеобъемлющим", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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