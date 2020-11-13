Выборы в США: глазами и словами Лукашенко

Президент Белоруссии подчеркнул, что своей оценкой он поделился со российским коллегой Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ 13 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что США вмешивались в выборы в других странах и в текущую избирательную кампанию в своей стране "получили" результат своих "разработок".

"В Беларуси ничто не предвещало этих событий… Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать… Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.

Он отметил, что "когда увидел предвыборную кампанию в Америке, разговаривая с президентом России, ему прямо сказал: вот и по делу".

"Они (США - ред.) везде и всегда вмешивались в президентские выборы… особенно в России и чрезвычайно в Беларуси. Вот они и получили - результат своих наработок и разработок", - подчеркнул Лукашенко.

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