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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

Телефонный разговор Путина с Алиевым и Пашиняном

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201114/32462474/telefonnyy-razgovor-putina-s-alievym-i-pashinyanom.html

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Лидеры трех стран обсудили аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт.
© Ruptly / Минобороны России
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео

"В ходе очередных телефонных контактов президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин в разговоре с  Ильхамом Алиевым отметил, что важно обеспечить сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность христианских храмов и монастырей в Карабахе. 

"В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ
Лавров рассказал о миротворцах, статусе и культурном наследии Нагорного Карабаха

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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