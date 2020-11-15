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Российские миротворческие силы при отправке в Нагорный Карабах.

Главы МИД России и Азербайджана обсудили обстановку в Карабахе

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Политика
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Sputnik Молдова
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В ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обговорили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также координацию развертывания российских миротворцев.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Разговор министров двух стран состоялся в воскресенье, инициатором выступила азербайджанская сторона, сообщает РИА Новости.

Особой темой разговора стало обсуждение координации практических шагов по развертыванию российского миротворческого контингента и организации его работы "на земле".

"В развитие контактов президентов Путина и Алиева министры подробно рассмотрели ход выполнения Совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорно-карабахского конфликта", - сообщает МИД России в официальном заявлении.

Российские миротворцы в Карабахе.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Российские миротворцы в Карабахе – уникальная миссия и ответственность
Также в ведомстве сообщили, что, по просьбе главы МИД Азербайджана, Сергей Лавров сообщил об основных направлениях работ по созданию межведомственного центра гуманитарного реагирования, который будет открыт в Степанакерте.

В этот же день в Армению вылетел спецборт авиации МЧС с 30 специалистами на борту. Прибыв на место, они смогут оперативно оказать помощь в решении гуманитарных вопросов. Об этом сообщило МЧС России в официальном заявлении.

"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", - сообщил в заявлении глава российского ведомства Евгений Зиничев.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, с 10 ноября начинается полное прекращение огня, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, стороны также должны обменяться пленными.

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