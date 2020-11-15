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Экран с результатами выборов в Вашингтоне, США

Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

© AFP 2020 / Olivier Douliery
Политика
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Такое заявление разместил в воскресенье в своем аккаунте Twitter действующий президент США Дональд Трамп.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Резкую реакцию президента США вызвал сюжет телеканала Fox News о Байдене. Трамп объяснил сообщения о возможной победе своего соперника на президентских выборах тем, что они были сфальсифицированы. ​Кроме того, Дональд Трамп не доволен и работой наблюдателей на избирательных участках.

"Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, где я выиграл с большим преимуществом, фейковые и молчаливые СМИ и так далее!" - написал Трамп.

Дональд Трамп и Джо Байден
© AP Photo / Jeff Chiu
Байден объявил о своей победе на выборах: как отреагировал Трамп
Позже, также в Twitter, президент США уточнил, что Байден "победил только в глазах фейковых СМИ", сам же он этой победы не признает.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, на выборах президента США победу одержал кандидат-демократ Джо Байден. Также многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил, что намерен отстаивать свою победу в суде.

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