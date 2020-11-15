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Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Министры иностранных дел России и Армении обсудили миротворческую миссию в Карабахе

© Sputnik / Ilya Pitalev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201115/32488355/ministry-inostrannykh-del-rossii-i-armenii-obsudili-mirotvorcheskuyu-missiyu-v-karabakhe.html

В воскресенье состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Министры обсудили ход выполнения решений совместного заявления глав Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и о развертывании в ней миссии российских миротворцев.

Глава российского ведомства проинформировал своего армянского коллегу о планах деятельности Межведомственного центра гуманитарного реагирования, который был создан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2020 года.

Российские миротворцы в Карабахе.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Российские миротворцы в Карабахе – уникальная миссия и ответственность
Кроме этого главы МИД России и Армении обсудили важность налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими организациями, способными облегчить положение гражданских лиц и беженцев в зоне конфликта, а также способствовать сохранению религиозных и культурных объектов.

Ранее в воскресенье Лавров также провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе разговора министры обсудили ход выполнения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также координацию шагов по развертыванию российского миротворческого контингента и организации его работы "на земле"

Главы МИД России и Азербайджана обсудили обстановку в Карабахе >>>

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, с 10 ноября начинается полное прекращение огня, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, стороны также должны обменяться пленными.

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