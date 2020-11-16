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Клаус Йоханнис

Президент Румынии поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

© Photo : Președintele României
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201116/32503587/prezident-romania-pozdravil-sandu-pobedoy-na-vyborakh-prezidenta-moldova.html

Экс-премьер Молдовы, лидер Партии PAS Майя Санду начала получать поздравления с победой на выборах президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил избранного президента Молдовы с победой на выборах.

​"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Республике Молдова. Граждане страны выбрали европейский и демократический путь, путь прогресса. Румыния останется рядом с Молдовой в реальных усилиях по модернизации, демократизации и сближению с ЕС", - написал Йоханнис в Twitter.

Экс-премьер Молдовы, лидер Партии PAS Майя Санду продолжает лидировать на выборах президента республики - после подсчета 99,91% протоколов с избирательных участков она набрала 57,71% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 42,29%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Подсчет голосов на выборах президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента Молдовы: обработано 99,91% протоколов

Это значит, что за Санду проголосовали 941 574 избирателя, а за Додона - 690 027.

На данный момент ЦИК обработал 2141 из 2143 протоколов. Процесс подсчета продолжается на заграничных участках.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)

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