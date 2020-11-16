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Майя Санду и Владимир Зеленский. Архивное фото

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

© CC BY 4.0 / Офис Президента Украины
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201116/32506553/zelenskiy-pozdravil-sandu-pobedoy-na-vyborakh-prezidenta-moldova.html

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил Майю Санду с победой на выборах и рассказал, что обсудил с избранным президентом Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера партии PAS Майю Санду с победой на выборах президента Республики Молдова.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове", - написал Зеленский в Twitter.

Позже он сообщил, что провел телефонный разговор с Санду.

"Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визита коллеги в Киев", - отметил Зеленский.

​Ранее Санду поздравил с победой на выборах президент Румынии Клаус Йоханнис.

Экс-премьер Молдовы, лидер Партии PAS Майя Санду продолжает лидировать на выборах президента республики - после подсчета 99,95% протоколов с избирательных участков она набрала 57,74% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 42,26%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

На данный момент ЦИК обработал 2142 из 2143 протоколов. Процесс подсчета продолжается на заграничных участках.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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