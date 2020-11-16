Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил Майю Санду с победой на выборах и рассказал, что обсудил с избранным президентом Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера партии PAS Майю Санду с победой на выборах президента Республики Молдова.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове", - написал Зеленский в Twitter.

Позже он сообщил, что провел телефонный разговор с Санду.

"Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визита коллеги в Киев", - отметил Зеленский.

Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів 🇺🇦 🇪🇺 🇲🇩. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

​Ранее Санду поздравил с победой на выборах президент Румынии Клаус Йоханнис.

Экс-премьер Молдовы, лидер Партии PAS Майя Санду продолжает лидировать на выборах президента республики - после подсчета 99,95% протоколов с избирательных участков она набрала 57,74% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 42,26%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

На данный момент ЦИК обработал 2142 из 2143 протоколов. Процесс подсчета продолжается на заграничных участках.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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